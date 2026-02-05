Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 7:00 AM IST

    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    2030ഓ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മ​ത്സ്യ​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​കും
    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി
    സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 2030ഓ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി(​ഇ.​എ.​ഡി) ‘ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്: ദി ​വേ​ൾ​ഡ്സ് റി​ച്ച​സ്റ്റ് സീ​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. 2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സു​സ്ഥി​ര മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി 100 ശ​ത​മാ​നം നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. 2018ൽ ​വെ​റും എ​ട്ടു​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന സൂ​ചി​ക​യി​ലെ സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം, ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ടം സ​സ്റ്റെ​യി​ന​ബി​ൾ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഗോ​ൾ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ‘അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​റ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 40,000 കൃ​ത്രി​മ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളു​ടെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ 2030ഓ​ടെ ഇ​ത് 80,000 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ മ​ത്സ്യ​വൈ​വി​ധ്യ​വും സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.​ഇ​തി​നൊ​പ്പം 40 ല​ക്ഷം കോ​റ​ൽ കോ​ള​നി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി, 2030ഓ​ടെ 5 കോ​ടി ക​ണ്ട​ൽ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി മാ​ൻ​ഗ്രൂ​വ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ്, കൂ​ടാ​തെ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര പി​ന്തു​ണ​യി​ലാ​ണ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തെ​ന്ന് അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​പ്ര​തി​നി​ധി​യും അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഷെ​യ്ഖ് ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

