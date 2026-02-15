Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ബൂ​ദ​ബി കു​ന്നം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    അ​ബൂ​ദ​ബി കു​ന്നം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ഫ​സ​ൽ കു​ന്നം​കു​ളം (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ര​ഘു ഗോ​പാ​ല​ൻ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​ധി​ന​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ല, സാ​ഹി​ത്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​ന്നം​കു​ള​ത്തെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ‘കു​ന്നം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം’ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഫ​സ​ൽ കു​ന്നം​കു​ളം (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), സ​ന​ൽ മ​ണി​യി​ൽ, ഷ​ഫീ​ക് നാ​റാ​ണ​ത്ത് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ), ര​ഘു ഗോ​പാ​ല​ൻ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​ധി​ന​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സ​ച്ചി​ൻ (അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ), പീ​റ്റോ വ​ർ​ഗീ​സ് (ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റി​ജാ​ഷ് റ​ഹ്മാ​ൻ (ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഡോ. ​മു​ഫീ​ദ് (ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), ര​ജി​ൻ (സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഉ​ദ​യ​ൻ (സാ​ഹി​ത്യം), ആ​രി​ഫ നി​ഷാ​ദ് (ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഷാ​ദ് അ​സീ​സ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഘു ഗോ​പാ​ല​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വ​ര​വ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ട്ര​ഷ​റ​റും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ചീ​ഫ് റി​ട്ടേ​ണി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഷാ​ജി വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്ടി​രി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, അ​ലി വെ​ള്ള​റ​ക്കാ​ട്, ക​രീം മു​ട്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

