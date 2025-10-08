Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:35 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ വ​കു​പ്പ്

    ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 10 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും
    representative image
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 10 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ വ​കു​പ്പ്. വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മോ​ഷ​ണ​വും മ​റ്റു ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ട​വോ പി​ഴ​യോ ഇ​തു ര​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ച്ചോ വി​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ എ​പ്പോ​ഴും ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജൂ​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ വ​കു​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ബൂ​ദ​ബി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

