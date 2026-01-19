Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 8:59 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത ന​ഗ​രം

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ത്താം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​
    അ​ബൂ​ദ​ബി ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത ന​ഗ​രം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ‘നും​ബി​യോ’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, 2017 മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ത്താം വ​ർ​ഷ​വും അ​ബൂ​ദ​ബി ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത ന​ഗ​ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ജീ​വി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ്​ നേ​ട്ട​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ദൃ​ഷ്ടി​യു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​വും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും നീ​ളു​ന്ന സേ​വ​ന​വു​മാ​ണ് ഈ ​ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സൈ​ഫ് ബി​ൻ സൈ​ത്തൂ​ൻ അ​ൽ മു​ഹൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി, മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മ​നു​ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ​യെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​ക്കി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഈ ​ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ത​ഹ്​​നൂ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Abu DhabiUAE Newsworld Safest city
    News Summary - Abu Dhabi is the safest city in the world
