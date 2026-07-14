ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം; പ്രത്യേക നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി അബൂദബി

ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം; പ്രത്യേക നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി അബൂദബിtext_fields
അബൂദബി: അബൂദബിയിൽ ഡ്രൈവറില്ലാതെ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി. നീല ഡിസൈനുള്ള പ്ലേറ്റായിരിക്കും ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് നൽകുക. പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തുന്ന ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങൾ, വിജയകരമായി ഓട്ടം തുടരുന്ന ഓട്ടോണോമസ് വാഹനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കൂടിയാണ് നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സ്മാർട്ട് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അബൂദബി മൊബിലിറ്റി ആണ് പുതിയ ലൈസൻസിങ് രീതി കൊണ്ടുവന്നത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഡ്രൈവർമില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുമായി രണ്ട് തരം നീല നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഇതിനായി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർമാരില്ലാത്ത വാഹനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ മേൽനോട്ടത്തിനും സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനുമായി അബൂദബി നടപ്പാക്കുന്ന വലിയ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണിത്.
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