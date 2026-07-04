Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെട്ടിടങ്ങളിലെ എ.സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 July 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 12:56 PM IST

    കെട്ടിടങ്ങളിലെ എ.സി ചെലവ് കുറക്കാന്‍ അബൂദബി

    text_fields
    bookmark_border
    കെട്ടിടങ്ങളിലെ എ.സി ചെലവ് കുറക്കാന്‍ അബൂദബി
    cancel

    അബൂദബി: ഊര്‍ജ, ജല വിനിയോഗ കാര്യക്ഷമതാ പദ്ധതി 2030ന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഊര്‍ജ കാര്യക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കാനും സുസ്ഥിര നിര്‍മാണ രീതികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി അബൂദബി ഊര്‍ജ വകുപ്പ് പുതിയ 'കൂളിങ്​ ലോഡ് മാനുവല്‍' (സി.എല്‍.എം.) പുറത്തിറക്കി. യു.എ.ഇയിലെ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 60 മുതല്‍ 70 ശതമാനം വരെ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കാണ് ചെലവാകുന്നത്. നിലവില്‍ ആവശ്യത്തിലധികം ശേഷിയുള്ള എ.സി സിസ്റ്റങ്ങളാണ് കെട്ടിടങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായ അളവിലാക്കുന്നതിലൂടെ അബൂദബിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ മാത്രം പ്രതിവര്‍ഷം 560 ദശലക്ഷം ദിര്‍ഹം വരെ ലാഭിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

    പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സാധാരണ താമസ വില്ലയില്‍ എ.സി ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയില്‍ മാത്രം 56,000 ദിര്‍ഹം വരെ കുറവുണ്ടാകും. കണക്ഷന്‍ ഫീസിലും കുറവുണ്ടാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, വൈദ്യുതി ബില്ലില്‍ 25 ശതമാനം വരെ ലാഭിക്കാനും സാധിക്കും. ആവശ്യമായ കൂളിംഗ് ലോഡ് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനും അനുയോജ്യമായ എ.സി ഉപകരണങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും നിര്‍മാണ മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മാര്‍ഗനിർദേശങ്ങള്‍ ഈ മാനുവല്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിര്‍മാണച്ചെലവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള തുകയും കുറക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu Dhabireducecooling
    News Summary - Abu Dhabi introduces new measures to reduce AC energy consumption in buildings
    Similar News
    Next Story
    X