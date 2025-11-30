Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:52 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന ബ​സു​ക​ള്‍ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി.

    അ​ല്‍ഐ​നി​ലെ ഹ​സ്സ ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ സ്ട്രീ​റ്റി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് ഉ​ച്ച മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് പു​ല​ര്‍ച്ചെ ഒ​ന്നു വ​രെ​യാ​ണ് വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ല​ക്കേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 2 രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ന്‍ഡി​ലും വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പോ​വു​ന്ന ബ​സു​ക​ള്‍ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി-​അ​ല്‍ഐ​ന്‍ റോ​ഡി​ല്‍ (ഇ22) ​ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് 3 മു​ത​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ ലേ​ബ​ര്‍ ബ​സു​ക​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    ശൈ​ഖ് മ​ഖ്തൂം ബി​ന്‍ റാ​ഷി​ദ് റോ​ഡ് (ഇ11), ​അ​ല്‍ റാ​ഹ ബീ​ച്ച് റോ​ഡ്(​ഇ10)​റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​സ്സ​ഫ​യി​ലെ (ഇ30)​അ​ല്‍ റൗ​ദ റോ​ഡി​ല്‍ ബ്രി​ഡ്ജ​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് മു​ത​ല്‍ ട്ര​ക്ക് ബ്രി​ഡ്ജ് വ​രെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ട്ര​ക്കു​ക​ള്‍ക്ക് വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

