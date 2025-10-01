Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:13 AM IST

    അബൂദബി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണമായും എ.ഐ യുഗത്തിലേക്ക്

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​കും താം 4.0
    അബൂദബി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണമായും എ.ഐ യുഗത്തിലേക്ക്
    ​അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​രി​കി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ​വ. എ​നേ​ബി​ൾ​മെ​ന്റ് വ​കു​പ്പ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി​ടെ​ക്സ് 2025ൽ ​താം 4.0 പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ആ​യി​രി​ക്കും താം 4.0. ​ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്രോ ​ആ​ക്ടി​വ്, സം​യോ​ജി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ താം 4.0​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ വി​ർ​ച്വ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സും പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ന​ൽ​കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    ല​ളി​ത​വും ബു​ദ്ധി​പ​ര​വും പ്ര​തി​ക​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ത​മീം ഹി​ശാം അ​ൽ ഖു​തു​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​വ​രെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ 40ലേ​റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റി​ലേ​റെ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി കേ​സു​ക​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പൈ​ല​റ്റ് പ്രൊ​ജ​ക്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​വ പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യോ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ​യോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​വും. പ​തി​ന​ഞ്ചി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ താം 4.0 ​സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും. പൊ​തു​ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​കു​പ്പ് എ.​ഐ മ​ജ്​​ലി​സ്​ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കും തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ 30,000ത്തി​ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 95 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ​യും ഇ​തി​ന​കം എ.​ഐ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    2027ഓ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി മാ​റു​ക​യെ​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഇ​തി​നാ​യി 1300 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Abu Dhabi government institutions fully enter the AI ​​era
