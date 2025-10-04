Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:52 AM IST

    രണ്ടാംപാദത്തിൽ അബൂദബി ജി.ഡി.പി വളർന്നത്​ 3.8 ശതമാനം

    എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച 6.6 ശ​ത​മാ​നം
    abudhabi
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 30,630 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് കേ​ന്ദ്രം. മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 3.8 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.2024ലെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ 6.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി മൊ​ത്തം ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ 56.8 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട​ത്. മു​ന്‍വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ 3.63 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യോ​ടെ ജി.​ഡി.​പി 59,740 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു. 6.37 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര രം​ഗം നേ​ടി​യ​ത്.വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു​ള്ള ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല ന​യ​മാ​ണ് എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം അ​ല്‍ സാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2025ലെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം, നി​ര്‍മാ​ണം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം, റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര രം​ഗം 6.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.വ്യ​വ​സാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ള​ര്‍ച്ച നേ​ടി​യ​ത്. നി​ര്‍മാ​ണ മേ​ഖ​ല 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ​ള​ര്‍ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് രം​ഗ​ത്തി​ന് 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​ണ്​ വ​ള​ര്‍ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    TAGS:gdpAbu DhabiUAE NewsGulf News
