Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 8:40 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ള​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ല്‍ 2026 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട് വ​രെ​യാ​ണ് സൗ​ക​ര്യം
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ള​വ്
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ലി​വ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ള​വു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. യോ​ഗ്യ​രാ​യ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് ഈ ​ഇ​ള​വ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ള്‍ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യി​ന്റു​ക​ളി​ല്‍ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ സാ​ധി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ല്‍ 2026 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട് വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം.

    അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലി​വ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ വേ​ദി​യി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ് സൗ​ക​ര്യം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newstraffic fineUAELatest News
    News Summary - Abu Dhabi eases traffic fines
    Similar News
    Next Story
    X