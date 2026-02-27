Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 6:45 AM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ക​സ്റ്റം​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ക​സ്റ്റം​സ്
    cancel
    camera_alt

    എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ന്‍റെ നോ​മ്പു​തു​റ സം​രം​ഭ​ത്തി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി ക​സ്റ്റം​സും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്‍റി​ന്‍റെ നോ​മ്പു​തു​റ സം​രം​ഭ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി ക​സ്റ്റം​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് ലൈ​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് നോ​മ്പു​തു​റ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​ഫ്താ​ര്‍ സ​മ​യ​ത്ത് റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി.

    വി​ശു​ദ്ധ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് സം​സ്‌​കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്‍റ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu Dhabiiftar kitsgulfnewsUAEcustoms
    News Summary - Abu Dhabi Customs provides Iftar kits for travelers
    Similar News
    Next Story
    X