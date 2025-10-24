Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അബൂദബി സാംസ്‌കാരിക വേദി ഭാരവാഹികള്‍

    അബൂദബി സാംസ്‌കാരിക വേദി ഭാരവാഹികള്‍
    സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ബി​മ​ൽ കു​മാ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി)

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി 2025-26 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്നു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍: സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), റോ​യ്സ് ജോ​ര്‍ജ് (വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ബി​മ​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ (ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മു​ജീ​ബ് അ​ബ്ദു​ല്‍ സ​ലാം (ഖ​ജാ​ൻ​ജി), അ​നൂ​പ് ന​മ്പ്യാ​ര്‍ (മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), കേ​ശ​വ​ന്‍ ലാ​ലി, ഷാ​ന​വാ​സ് മാ​ധ​വ​ന്‍, മൊ​യ്തീ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്, ടി.​വി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍), സ​ലിം നൗ​ഷാ​ദ്, അ​നീ​ഷ് ഭാ​സി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ര്‍), ഹാ​റൂ​ണ്‍ മു​രു​ക്കും​പു​ഴ, എ.​കെ. ശ്രീ​ജി​ത്ത് (ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ര്‍), ഹ​രീ​ഷ് ആ​യം​പാ​റ (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍), രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ (ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹാ​ല്‍ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), അ​ന്‍സാ​ര്‍ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് (ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ -ആ​ര്‍ട്‌​സ്), ദി​ല്‍ഷ ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ന്‍ (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ -ആ​ര്‍ട്‌​സ്), രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ല്ലം ( ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ -സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ്), റോ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍സ് -സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ്), റാ​ഫി പെ​രി​ഞ്ഞ​നം (ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ -മ്യൂ​സി​ക് ക്ല​ബ്), സി​നി റോ​യി​സ്, ഒ.​പി. സ​ഗീ​ര്‍ (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), ശ​ങ്ക​ര്‍ സ​ത്യ​ന്‍ (ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ -ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍), ഹി​ഷാം (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), ഉ​മേ​ഷ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് (ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ -മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​സി​റ്റി), ഷ​ഹ്നാ മു​ജീ​ബ് (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), രാ​ജീ​വ് പി. ​വ​ത്സ​ന്‍ (ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ -വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍), സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), എം.​വി. ഫി​റോ​സ് (ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), ക​വി​ത വി​നോ​ദ് (ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്, ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), നി​ഷാ റോ​ജി (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), ഹു​സ്‌​ന വ​ഹാ​ബ് (ബാ​ല​വേ​ദി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി: ര​തീ​ഷ് വ​ര്‍ക്ക​ല, മ​നോ​ജ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍, സി​ന്ധു ലാ​ലി, പു​ഷ്പ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, പ്ര​സാ​ദ് കോ​ടോ​ത്ത്, ഷി​ബു തൊ​ടി​യി​ല്‍, ബി​നു ചി​ര​ട്ട​ക്കോ​ണം, എ​സി അ​ലി, മ​ദീ​നു റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍, ശ്യാം ​പൂ​വ​ത്തൂ​ര്‍, ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, താ​ഹ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍.

