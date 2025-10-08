Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:11 AM IST

    പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​; മു​ൻ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​തി​രാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി കോ​ട​തി ത​ള്ളി

    പ്രതീകീത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ന്‍ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് പ​ണം ന​ല്‍കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി യു​വ​തി ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി ത​ള്ളി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. വി​വാ​ഹ​സ​മ​യ​ത്ത് താ​ന്‍ വാ​യ്പ ന​ല്‍കി​യ 55,000 ദി​ര്‍ഹം വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ശേ​ഷ​വും തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് മു​ന്‍ ഭ​ര്‍ത്താ​വി​നെ​തി​രെ യു​വ​തി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഈ ​തു​ക​ക്കു പു​റ​മെ 5000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും യു​വ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, യു​വ​തി​യു​ടെ വാ​ദം മു​ന്‍ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ത​ള്ളി. തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ കേ​സ് ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​ല്‍ ഏ​താ​ണ് വാ​യ്പ​യെ​ന്നു നി​ര്‍ണ​യി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. കൈ​മാ​റി​യ തു​ക വാ​യ്പ​യാ​ണെ​ന്നു തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ യു​വ​തി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നു കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കോ​ട​തി കേ​സ് ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യോ​ട് വ​ഹി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    TAGS:UAE Newsabudabi courtcourt rejected
    News Summary - Abu Dhabi Court rejects womans claim against ex-husband
