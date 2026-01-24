Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:48 AM IST

    വീ​ടു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം; ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യ്​​നു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​

    വീ​ടു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം; ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യ്​​നു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വീ​ടു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ‘യു​വ​ർ ഹോം ​ഈ​സ്​ എ ​ട​സ്റ്റ്​‘ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി.

    വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം പ്രോ​ല്‍സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, വീ​ടു​ക​ളി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ര്‍ത്തു​ക, അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലെ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​ക​ള്‍ ത​ട​യാ​നു​ള്ള മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ്‌​മോ​ക് ഡി​റ്റ​ക്ട​റു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, മു​തി​ര്‍ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ള്‍, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഗ്​​നി​ബാ​ധ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ല്‍ എ​ങ്ങ​നെ ശ​രി​യാ​യ വി​ധം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. ഇ​ത് പ്ര​തി​ക​ര​ണ വേ​ഗ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കാ​മ്പ​യ്​​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തും.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ക​ര​ണ വേ​ഗ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ള്‍, താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍, സി​നി​മാ​ശാ​ല​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും.

    TAGS:UAE NewsAwareness Campaigngulf news malayalamAbu Dhabi Civil Defense
