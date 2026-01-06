Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 6:54 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 6:54 PM IST

    അബൂദബി അപകടം: കുഞ്ഞുസഹോദരങ്ങൾക്ക്​ കണ്ണീർമടക്കം

    നാലുപേരുടെയും മൃതദേഹം ദുബൈ സോനാപൂരിൽ ഖബറടക്കി
    അബൂദബി അപകടം: കുഞ്ഞുസഹോദരങ്ങൾക്ക്​ കണ്ണീർമടക്കം
    അപകടത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടികൾ

    ദുബൈ: കഫൻ പുടവയിൽ പൊതിഞ്ഞ്​ നിരനിരയായി കിടത്തിയ കുഞ്ഞു ശരീരങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പിൽ പ്രവാസലോകം പ്രാർഥനാപൂർവം തേങ്ങി. കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നാല്​ മലയാളി കുരുന്നുകൾക്ക്​ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രമൊഴി നൽകി. അബൂദബിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സഹോദരങ്ങൾ, മലപ്പുറം തിരൂര്‍ തൃപ്പനച്ചി കിഴിശ്ശേരി പുളിയക്കോട്​ സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫിന്റെയും ഭാര്യ വടകര കുന്നുമ്മക്കര സ്വദേശി റുക്സാനയുടെയും മക്കളായ അഷസ് (14), അമ്മാര്‍ (12), അസ്സാം(8), അയാഷ് (5) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച അസ്​ർ നമസ്കാര ശേഷം ദുബൈ ഖിസൈസ്​ സോനാപൂർ ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി.

    അടുത്തടുത്ത ഖബറുകളിലായാണ്​ കുട്ടികളെ ഖബറടക്കിയത്​. ചടങ്ങുകൾക്കായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന്​ വീൽചെയറിലെത്തിയ പിതാവിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ബന്ധുക്കളെയും കണ്ടുനിന്നവരെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. സമീപകാലത്തൊന്നും പ്രവാസലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദുരന്തത്തിന്‍റെ വേദനയിൽ നിരവധിപേരാണ്​ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകളിൽ പ​​ങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയത്​. അബൂദബി ആശുപത്രി മോർച്ചയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ ഉച്ചയോടെയാണ്​ ദുബൈയിൽ എത്തിച്ചത്​. ബന്ധുക്കളും കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും അടക്കം നിരവധിപേർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും ചടങ്ങുകൾക്കും മുന്നിൽനിന്നു.

    അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫിന്‍റെയും റുക്സാനയുടെയും മകൾ ഇസ്സയുടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്​. മരിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം ദുബൈയിലെ അറബ്​ യൂനിറ്റി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. ശൈത്യകാല അവധിക്ക്​ ശേഷം സ്കൂൾ തുറന്ന തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ മരണവാർത്ത അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർഥികളെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. കുട്ടികളുടെ ക്ലാസുകൾ സന്ദർശിച്ച്​ അധ്യാപകർ സഹപാഠികളെ വിവരമറിയിക്കുകയും മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

    വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവമാണുണ്ടായതെന്നും അസാധാരണമായ ദുഃഖത്തിന്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും സമയത്ത്​ തങ്ങളുടെ ചിന്തകളും പ്രാർഥനകളും കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും സ്കൂ പ്രിൻസിപ്പൾ മാർക്​ പോലിറ്റ്​ മാധ്യമങ്ങൾക്ക്​ നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച വീട്ടുജോലിക്കാരി തിരൂർ ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി ബുഷ്​റയുടെ മൃതദേഹം ​നാട്ടിലെത്തിച്ച്​ ചൊവ്വാഴ്ച ഖബറടക്കി. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലോടെ അബൂദബി-ദുബൈ റോഡില്‍ ഷഹാമക്ക്​ അടുത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്​. ദുബൈയില്‍ താമസിക്കുന്ന കുടുംബം ലിവ ഫെസ്റ്റിവല്‍ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുകയായിരുന്നു.


