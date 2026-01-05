Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅബൂദബി വാഹനാപകടം: ഒരു...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 8:03 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 8:03 PM IST

    അബൂദബി വാഹനാപകടം: ഒരു കുട്ടികൂടി മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചികിത്സയിലിരുന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരനാണ്​ മരിച്ചത്​
    അബൂദബി വാഹനാപകടം: ഒരു കുട്ടികൂടി മരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അസ്സാം

    Listen to this Article

    അബൂദബി: അബൂദബിയിൽ മലയാളി കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചു. മലപ്പുറം തിരൂര്‍ തൃപ്പനച്ചി കിഴിശ്ശേരി പുളിയക്കോട്​ സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫിന്റെയും ഭാര്യ വടകര കുന്നുമ്മക്കര സ്വദേശി റുക്സാനയുടെയും മകൻ അസ്സാം (8) ആണ്​ മരിച്ചത്​. മറ്റ് മക്കളായ അഷസ് (14), അമ്മാര്‍ (12), അയാഷ് (5) എന്നിവരും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്ന തിരൂർ ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി ബുഷ്​റയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു.

    അബ്ദുല്‍ലത്തീഫും റുക്സാനയും അബൂദബി ശൈഖ് ശഖ്ബൂത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്ര പരിചരണത്തിലാണ്. അബൂദബി-ദുബൈ റോഡില്‍ ഷഹാമക്കടുത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്​. ദുബൈയില്‍ താമസിക്കുന്ന കുടുംബം ലിവ ഫെസ്റ്റിവല്‍ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ യു.എ.ഇയില്‍ തന്നെ ഖബറടക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:obit uaeCar accident in UAEMalappuram Native death
    News Summary - Abu Dhabi car accident: Another child dies
    Similar News
    Next Story
    X