Madhyamam
    11 Jan 2026 2:13 PM IST
    date_range 11 Jan 2026 2:13 PM IST

    ത​നി​ച്ച്​ യാ​ത്ര​ക്ക്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യും ദു​ബൈ​യും ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​തം

    ത​നി​ച്ച്​ യാ​ത്ര​ക്ക്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യും ദു​ബൈ​യും ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​തം
    ട്രാ​വ​ൽ​ബാ​ഗി​ന്റെ പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള പ​ഠ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ നേ​ട്ടം

    ദു​ബൈ: ഒ​റ്റ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യും ദു​ബൈ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ദീ​ർ​ഘ​യാ​ത്രാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ഗോ​ള വി​ദ​ഗ്ദ​രാ​യ ‘ട്രാ​വ​ൽ ബാ​ഗാ’​ണ്​ പു​തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നൂം​ബി​യോ ക്രൈം ​ഇൻഡക്സ് രാ​ത്രി​യി​ലെ​യും പ​ക​ലി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷ​വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    36 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. സു​ര​ക്ഷ​ക്കൊ​പ്പം താ​മ​സ​ചി​ല​വ്, ഗ​താ​ഗ​ത നി​ര​ക്ക്, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ്വീ​കാ​ര്യ​ത എ​ന്നി​വ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ലാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ ദു​ബൈ​യും സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ര​ണ്ട്​ പ്ര​ധാ​ന പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ ത​നി​ച്ച്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി. അ​ബൂ​ദ​ബി​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ക​ൽ 92മാ​ർ​ക്കും രാ​ത്രി​യി​ൽ 87മാ​ർ​ക്കു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും രാ​ത്രി വൈ​കി​യു​മു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി. ദു​ബൈ​ക്ക്​ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ 91മാ​ർ​ക്കും രാ​ത്രി​യി​ൽ 83 മാ​ർ​ക്കു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വ്, 24മ​ണി​ക്കൂ​റും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ജീ​വ​ത, മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്. ത​നി​ച്ച്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ദു​ബൈ മ​റീ​ന, രാ​ത്രി ബീ​ച്ചു​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ള​രെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും​കെ​ഴി​യു​ന്ന​ത്​ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്.

    താ​യ്​​ല​ൻ​ഡി​ലെ ചി​യാ​ങ്​ മൈ ​എ​ന്ന ന​ഗ​ര​മാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ മ​സ്ക​ത്ത്​ നാ​ലാ​മ​തും, ന്യൂ​സീ​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ ക്വീ​ൻ​സ്​ ടൗ​ൺ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. ഒ​റ്റ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ജെ​ൻ സീ, ​മി​ല്ലേ​നി​യ​ൽ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലെ 76 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​റ്റ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ​ങ്ക സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല, ചു​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ളു​പ്പം, ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം എ​ത്ര​മാ​ത്രം സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ.

    സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, 2025ൽ ​വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ലെ ഹ​നോ​യ് ആ​ണ് സോ​ളോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​ക​ൽ​സ​മ​യ സു​ര​ക്ഷ, കു​റ​ഞ്ഞ യാ​ത്രാ ചെ​ല​വ്, സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​യ​റ്റ്നാ​മീ​സ് ത​ല​സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്കോ​ർ നേ​ടി.

    സു​ര​ക്ഷ, താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല, സാ​ഹ​സി​ക​ത എ​ന്നി​വ കാ​ര​ണാ​മാ​യി തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​യാ​ണ്​ സോ​ളോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മേ​ഖ​ല​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സോ​ളോ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നാ​യി താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലെ ചി​യാ​ങ് മാ​യ് വേ​റി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം കം​ബോ​ഡി​യ​യി​ലെ സീം ​റീ​പ്, മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ക്വാ​ലാ​ലം​പൂ​ർ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലെ ഫു​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​വ​യു​ടെ സം​സ്കാ​രം, പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക യാ​ത്രാ രം​ഗം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

