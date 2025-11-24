Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ബൂ​ദ​ബി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സേ​വ​നം മു​റൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ

    അ​ബൂ​ദ​ബി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സേ​വ​നം മു​റൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സൗ​ക​ര്യം മു​റൂ​ർ റോ​ഡി​ലു​ള്ള ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വെ​യ്‌​സ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 24 മു​ത​ലാ​ണ് മ​ദീ​ന സാ​യി​ദ് ഷോ​പ്പി​ങ്​ മാ​ളി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന​സ​മ​യ​ത്തി​ന് 4 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് മു​ത​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പു​വ​രെ ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ബാ​ഗേ​ജ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ബോ​ർ​ഡി​ങ് കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും. മൊ​റാ​ഫി​ക് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്രം രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വെ​യ്‌​സ്, എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ, വി​സ് എ​യ​ർ, ഈ​ജി​പ്ത് എ​യ​ർ എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി മീ​ന തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ക്രൂ​യി​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും യാ​സ് ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ൽ, മു​സ്സ​ഫ ഷാ​ബി​യാ പ​തി​നൊ​ന്ന്, അ​ലൈ​ൻ കു​വൈ​റ്റാ​റ്റ് ലു​ലു​മാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബാ​ഗേ​ജു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ബോ​ർ​ഡി​ങ് പാ​സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി നീ​ണ്ട ക്യൂ ​വി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ നേ​രി​ട്ട് എ​മി​ഗ്രെ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കാം എ​ന്ന​താ​ണ് സി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സേ​വ​ന​ത്തെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​പ്ര​ദ​മാ​ണ് മു​ൻ‌​കൂ​ർ ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സൗ​ക​ര്യം. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 35 ദി​ർ​ഹ​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 25 ദി​ർ​ഹ​വു​മാ​ണ് ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നി​ര​ക്ക്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 800 667 2347 എ​ന്ന ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    News Summary - Abu Dhabi Airport City Check-in Service on Murur Road
