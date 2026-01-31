Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:28 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:28 PM IST

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി നി​റ​വി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി നി​റ​വി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു‌​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ച​മേ​കു​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി നി​റ​വി​ൽ. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ​ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട‌​നം ചെ​യ്യും.

    1975ൽ 59 ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ന്ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 5000ത്തോ​ളം കു‌​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മാ​യി ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് രം​​ഗ​ത്ത് മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ.

    പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ​ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ​ര​ദ് ഭ​ണ്ഡാ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് എം.​എം. ഷ​ബീ​ർ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഋ​ഷി പ​ടേ​ഗാ​വ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsUAE
    Similar News
    Next Story
    X