Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:47 AM IST

    നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി അ​ബ്ദു​ല്ല താ​നി​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ: മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​ല്ല താ​നി​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​റ​ക​ള​ഞ്ഞ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ. ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ൽ ആ​യി​ഷ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ ചെ​റി​യ ബി​സി​ന​സു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ രോ​ഗം പി​ടി​പെ​ടു​ക​യും ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​ത്തി​നു കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ആ​ര് സ​മീ​പി​ച്ചാ​ലും എ​ല്ലാ തി​ര​ക്കു​ക​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് കൂ​ടെ​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു താ​നി​ശ്ശേ​രി​യു​ടേ​ത്. എ​പ്പോ​ഴും ആ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു പേ​പ്പ​റെ​ങ്കി​ലും കൈ​യി​ൽ കാ​ണും. അ​ഞ്ചു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ​മു​ദ്ര.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​ന്നു തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ആ​ളു​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പ് ഒ​രു കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തി​ന് ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പാ​റ​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: മൈ​മൂ​ന​ത്ത്. മ​ക്ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, അ​ജ്മ​ൽ.

