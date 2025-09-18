Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Sept 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:16 AM IST

    അബ്​ദുസ്സമദ്​ സമദാനി കോൺസുലേറ്റ് സന്ദർശിച്ചു

    അബ്​ദുസ്സമദ്​ സമദാനി കോൺസുലേറ്റ് സന്ദർശിച്ചു
    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ സൗ​ഹൃ​ദം ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധം സു​ദൃ​ഢ​മാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യം ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ളി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്കും മ​റ്റും നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഓ​ഫ് കാ​മ്പ​സ് ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത് കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​മ​ദാ​നി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, എം.​പി.​എ. റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും സ​മ​ദാ​നി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

