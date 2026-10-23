നൂറിലധികം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുമായി എ.ബി.സി കാർഗോ; വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഈമാസം 26, 27text_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളുമായി ജി.സി.സിയിലെ പ്രമുഖ കാർഗോ, കൊറിയർ സ്ഥാപനമായ എ.ബി.സി കാർഗോ ആൻഡ് കൊറിയർ. കമ്പനിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലായി നൂറിലധികം ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡ്രൈവർ കം സെയിൽസ്മാൻ, ബൈക്ക് റൈഡർ, ഹെൽപ്പർ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ.
ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡെലിവറി സേവനങ്ങളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന നിയമനത്തിൽ ഡ്രൈവർ കം സെയിൽസ്മാൻ വിഭാഗത്തിൽ 35 പേരെയും ബൈക്ക് റൈഡർ വിഭാഗത്തിൽ 30 പേരെയും ഹെൽപ്പർ വിഭാഗത്തിൽ 40 പേരെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
യു.എ.ഇയിലെ കാർഗോ, കൊറിയർ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കാർഗോ ശേഖരണം, ഡെലിവറി തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ സേവനശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ. കാർഗോ, കൊറിയർ, ഷിപ്പിങ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളിൽ രാജ്യാന്തര സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം യു.എ.ഇയിലെ ആഭ്യന്തര ഡെലിവറി രംഗത്തും എ.ബി.സി കാർഗോ സജീവമാണ്.
ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം
ഡ്രൈവർ കം സെയിൽസ്മാൻ – 35 ഒഴിവുകൾ
ബൈക്ക് റൈഡർ – 30 ഒഴിവുകൾ
ഹെൽപ്പർ – 40 ഒഴിവുകൾ
വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ വിവരങ്ങൾ
തീയതി: 2026 ഒക്ടോബർ 26, 27
സമയം: രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ച 2 വരെ
സ്ഥലം: എ.ബി.സി കാർഗോ ആൻഡ് കൊറിയർ, അൽ ഖൈൽ മാളിന് എതിർവശം, അൽ ഖൂസ്, ദുബൈ.
യു.എ.ഇയിലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നേടാനും കരിയർ വളർച്ച ലക്ഷ്യമിടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് എ.ബി.സി കാർഗോ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.