    അലി അൽഹാശിമിയുടെ അതിഥിയായി അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ

    അലി അൽഹാശിമിയുടെ അതിഥിയായി അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ
    പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ മ​ത​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ലി അ​ൽ ഹാ​ശി​മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ മ​ത​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ലി അ​ൽ ഹാ​ശി​മി​യു​ടെ അ​തി​ഥി​യാ​യി പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ.

    മീ​ലാ​ദു​ന്ന​ബി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മൗ​ലി​ദു​ന്ന​ബി പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രും മ​റ്റും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ലി അ​ൽ​ഹാ​ശി​മി​യും അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ​രേ​ത​നാ​യ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ന്ധ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ദ​സ്സി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

