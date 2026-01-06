Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:36 AM IST
    date_range 6 Jan 2026 9:36 AM IST

    ‘ആ​ര​വം 2026’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘ആ​ര​വം 2026’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ത​ട്ട​കം ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം ‘ആ​ര​വം 2026’ൽ ​പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ത​ട്ട​കം ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​ത്താ​മ​ത്‌ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ആ​ര​വം 2026’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ്മാ​ൻ കോ​സ്മോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സി​നി​മാ​താ​രം ഷം​ന കാ​സിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വ​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഷ്ണ​ൽ മോ​ട്ടോ​ക്രോ​സ്‌ ചാ​മ്പ്യ​നും ദു​ബൈ റേ​സി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ സി.​ഡി. ജി​ന​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ട​കം ന്യൂ​സ്‌ ലെ​റ്റ​റി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വി​വ​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ഷം​ന കാ​സിം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ത​ട്ട​കം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. റ​ഫീ​ഖ്‌ ചു​ങ്ക​ശ്ശേ​രി, നി​സാ​ർ മാ​ണി​യ​ത്ത്‌, സ​ബി​ത റ​ഫീ​ഖ്‌, ഷാ​ഫി ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, ജി​യാ​സ്‌, ന​ഷീ​ഖ്‌, ഷി​ജോ​യ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ചി​ന്നു ര​ഞ്ജി​ത്ത്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - ‘Aarav 2026’ organized
