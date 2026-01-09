Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ക​മ്പ​നി​​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ യു​വാ​വി​ന്​ 1,59,800 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    ക​മ്പ​നി​​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ യു​വാ​വി​ന്​ 1,59,800 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശ​മ്പ​ള​യി​ന​ത്തി​ലും സേ​വ​നാ​ന​ന്ത​ര ഗ്രാ​റ്റു​വി​റ്റി ഇ​ന​ത്തി​ലും ക​മ്പ​നി ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള തു​ക ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി മു​ഖേ​ന നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത് യു​വാ​വ്. 11 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത സ്ഥാ​പ​നം ത​ന്നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു​വെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ ത​നി​ക്ക് അ​വ​സാ​ന മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​യി​ന​ത്തി​ലും സേ​വ​നാ​ന​ന്ത​ര ഗ്രാ​റ്റു​വി​റ്റി ഇ​ന​ത്തി​ലും 1,59,800 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    2013ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. 16,000 ദി​ര്‍ഹം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​മ​ട​ക്കം 29,000 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ശ​മ്പ​ളം. ഈ ​പ​ണ​വും ഇ​തി​നൊ​പ്പം കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളൊ​ന്നും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ല. കോ​ട​തി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ഗ്രാ​റ്റു​വി​റ്റി​യും അ​വ​സാ​ന മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​വും അ​ട​ക്കം 1,59,800 ദി​ര്‍ഹ​വും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - A young man who approached the court against the company was ordered to pay 1,59,800 dirhams.
