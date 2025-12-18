Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Dec 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 7:01 AM IST

    ഓ​രോ വീ​ടി​നും ഒ​രു മ​രം

    പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ
    ഓ​രോ വീ​ടി​നും ഒ​രു മ​രം
    അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​രോ വീ​ടി​നും ഒ​രു മ​രം പ​ദ്ധ​തി

    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഓ​രോ വീ​ടി​നും ഒ​രു മ​രം എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 10,223 തൈ​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഷൈ​രി​ഫ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ഷി​ക തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​കു​പ്പ് വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ത്തി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ന​ടീ​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ച്ച​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി 10,223 വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പൂ​ർ​ണ​വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്തി​യ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യും അ​ജ്മാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    അ​ജ്മാ​ന്‍ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പു​രാ​ത​ന സി​ദ്ർ, ഗാ​ഫ് മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം വ​കു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​നി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള 50 മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​ർ​ണ​യി​ച്ചു.

    വൃ​ക്ഷ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ഫ​ല​ക​വും അ​ത് ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ന​മ്പ​റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്‌. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്‌ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​ണ് എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

