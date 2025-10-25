Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:37 AM IST

    പൊ​ലീ​സ്​ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ മൂ​ന്നു​ വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ ന​ഗ​രം ചു​റ്റ​ൽ

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക്ക്​ അ​പൂ​ർ​വ​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്​
    പൊ​ലീ​സ്​ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ മൂ​ന്നു​ വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ ന​ഗ​രം ചു​റ്റ​ൽ
    മൂ​ന്നു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി സാ​റ പൊ​ലീ​സ്​

    യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പൊ​ലീ​സു​കാ​രി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച മൂ​ന്നു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ന​ഗ​രം​ചു​റ്റാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. സാ​റ എ​ന്ന കു​ട്ടി​ക്കാ​ണ്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഒ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ കു​ട്ടി പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യാ​കാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​യെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ്​ യൂ​നി​ഫോ​മി​നൊ​പ്പം സു​വ​നീ​റും കു​ട്ടി​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ലാ​ണ്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക്ക്​ എ​ക്കാ​ല​വും ഓ​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ക​ർ​ത്തി​ന​ൽ​കി. നേ​ര​ത്തേ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ സ​ഫ​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

