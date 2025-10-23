Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 7:07 AM IST

    ശ്ര​ദ്ധനേ​ടി നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത തീം ​ഷോ

    ശ്ര​ദ്ധനേ​ടി നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത തീം ​ഷോ
    അ​ൽ ഇ​ബ്‌​തി​സാ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ൾ നി​സാ​ർ

    ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച (ഐ.​എ.​എ​സ്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി അ​ൽ ഇ​ബ്‌​തി​സാ​മ ഡി​റ്റേ​ർ​മി​നേ​ഷ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘തീം ​ഷോ’. അ​ൽ ഇ​ബ്‌​തി​സാ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു സ​ജ്ജ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റാ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ആ​ദം, അ​ൽ ഇ​ബ്തി​സാ​മ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ദ്രി​യ അ​ൽ ത​മീ​മി, പ്ര​ദീ​പ്​ നെ​ന്മാ​റ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ജി​ബി ബേ​ബി, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജെ.​എ​സ്. ജേ​ക്ക​ബ്, കെ.​കെ. താ​ലി​ബ്, അ​ബ്ദു മ​നാ​ഫ്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ന​സീ​ർ കു​നി​യി​ൽ, എ.​വി. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ, എ​ൻ.​പി. അ​നീ​സ്, ഇ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, കെ.​എ​സ്. യൂ​സ​ഫ് സ​ഗീ​ർ, മാ​ത്യൂ എം. ​തോ​മ​സ്, എം. ​ഹ​രി​ലാ​ൽ (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Gulf Newsviralstage showIndian Association Sharjah
