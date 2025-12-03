Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:28 AM IST

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന് ആ​റു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍റെ സം​ഗീ​താ​ഭി​വാ​ദ്യം

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി
    ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന് ആ​റു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍റെ സം​ഗീ​താ​ഭി​വാ​ദ്യം
    ആ​റു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ബ്ബാ​സ് ആ​ല​പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക് ആ​ൽ​ബം ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ

    റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: 54ാമ​ത് യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷാ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ, പോ​റ്റ​മ്മ​നാ​ടി​ന് സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം സം​ഗീ​ത​സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി ആ​റു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ്. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ ഈ ​കൊ​ച്ചു​ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ആ​ല​പി​ച്ച ‘അ​ൽ ഇ​മാ​റ​ത്തു ഇ​സ്സ​ത്ത്’ എ​ന്ന അ​റ​ബി​ക് സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    ബാ​ല്യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യും ജ​ന്മ​സി​ദ്ധ​മാ​യ സ്വ​ര​മാ​ധു​ര്യ​വും ഒ​ത്തി​ണ​ങ്ങി​യ ഈ ​ഗാ​ന​ശി​ൽ​പം യു.​എ.​ഇ എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​നും അ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​ഭ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന് ആ​ദ​ര​വു​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ ആ​ൽ​ബം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ പി​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി ക​ന്യാ​ന, ഷാ​ഫി അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി ഹോ​പ്പ്, റി​യാ​സ് കി​ൽ​ട്ട​ൻ, ഒ.​പി. ഷാ​ജി, റ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ മാ​യാ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ബെ​ല്ലോ, ഫാ​റൂ​ഖ് അ​മാ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ലി​ഹ്, അ​സീ​സ് മ​ണ​മ്മ​ൽ, ഹ​ക്കീം വാ​ഴ​ക്കാ​ല, സ​ബീ​ബ്, ടി.​പി. സൈ​ത​ല​വി, ഫി​റോ​സ് പ​യ്യോ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്‍റെ വ​രി​ക​ൾ ര​ചി​ച്ച​ത് സി​ദ്ദീ​ഖ് സ​ങ്ങ​ദി മി​ത്തൂ​റാ​ണ്. സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ പി​താ​വും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ക​ന്യാ​നാ​ണ്. ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പി​താ​വി​ന്‍റെ ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ണ​ലി​ലാ​ണ് ഈ ​കു​ഞ്ഞു​ഗാ​യ​ക​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര പി​ച്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട​ര​വ​യ​സ്സു​മു​ത​ൽ സം​ഗീ​ത​ലോ​ക​ത്ത് വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്തു​തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ്, അ​റ​ബി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, മ​ല​യാ​ളം, ക​ന്ന​ഡ, ഉ​റു​ദു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി മു​പ്പ​തോ​ളം ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ത് ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള വ​രി​ക​ളും കേ​ട്ടു​പ​ഠി​ച്ച്, അ​ക്ഷ​ര​ശു​ദ്ധി​യോ​ടെ കാ​ണാ​തെ പാ​ടാ​നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ സി​ദ്ധി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റു​ന്ന ഈ ​കു​രു​ന്ന് ഗാ​യ​ക​ൻ ആ​ല​പി​ച്ച​വ​യി​ൽ ഏ​റെ​യും മ​ദ്ഹ് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്. കാ​സ​ർ​കോ​ട്-​ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി ഗ്രാ​മ​മാ​യ ക​ന്യാ​ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 23 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പി​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം ബ​ർ​ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ താ​മ​സം.

