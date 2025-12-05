Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightശ്രേഷ്ഠ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 8:53 AM IST

    ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കയ്ക്ക് യു.എ.ഇയിൽ സ്വീകരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കയ്ക്ക് യു.എ.ഇയിൽ സ്വീകരണം
    cancel
    camera_alt

    ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബാ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​യെ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ദു​ബൈ വ​സ​തി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ. യു.​എ.​ഇ. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ശൈ​ഖ് അ​ലി അ​ൽ ഹ​ശ്മി, യു.​എ.​ഇ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ വി​കാ​രി മോ​ർ യൗ​സേ​ബി​യോ​സ് കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത, ലു​ലു ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് എം.​ഡി അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, തോ​മ​സ് ദാ​സ്, റ​വ ഫാ​ദ​ർ ജോ​ഷി സി ​മാ​ത്യൂ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം.

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: 10 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​ങ്ക​ര യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക​യും മെ​ത്രാ​പോ​ലി​ത്ത​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​യു​മാ​യ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​ക്ക് സ്നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി. ദു​ബൈ​യി​ലെ യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്വീ​ക​ര​ണം.

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ശൈ​ഖ് അ​ലി അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി​യും സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ഴം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ സം​വാ​ദ​മാ​ണ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    യു.​എ.​ഇ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ വി​കാ​രി മോ​ർ യൗ​സേ​ബി​യോ​സ് കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത, റ​വ. ഫാ. ​ജോ​ഷി സി. ​മാ​ത്യു, യാ​ക്കോ​ബാ​യ സ​ഭ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സ​രി​ൻ ചീ​ര​ൻ, ലു​ലു ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡിം​ഗ്സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, തോ​മ​സ് ദാ​സ്, തോ​മ​സ് ഉ​മ്മ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:catholicgulfUAE
    News Summary - A reception for the distinguished Catholic in the UAE
    Similar News
    Next Story
    X