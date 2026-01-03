Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Jan 2026 9:42 AM IST
    3 Jan 2026 9:42 AM IST

    വാ​യ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    വാ​യ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ഇ​വാ​ൻ​സ് റീ​ഡേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് വാ​യ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​വാ​ൻ​സ് റീ​ഡേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് വാ​യ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​വാ​ൻ റ​സി​ഡ​ൻ​സ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടം പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ് റീ​ഡേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. മാ​സ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ മെ​മ്പ​ർ​മാ​രും ഒ​രു പു​സ്ത​കം എ​ങ്കി​ലും വാ​യി​ക്കു​ക. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു ത​വ​ണ വാ​യ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക്ല​ബ് നി​ല​വി​ൽ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​യ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം യൂ​സു​ഫ് ഹാ​ജി പൊ​ന്നാ​നി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ലി ത്വാ​ഹി​ർ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് വെ​ട്ടി​ച്ചി​റ, മു​നീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ഉ​പ്പ​ള സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ഹൈ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

