Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Sept 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 9:23 AM IST

    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യ രാ​വ്

    ആ​ദ​ര​വി​നും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ക്ഷി​യാ​കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ
    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യ രാ​വ്
    1. അജ്മാൻ കാൾസ് പ്രത്യേക സുവനീർ പ്രകാശനം തുംബെ ഗ്രൂപ്പ്​ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്‍റ്​ ഡോ. തുംബെ മൊയ്തീൻ നിർഹവിക്കുന്നു 2. നിറഞ്ഞ സദസ്സ്

    അ​ജ്മാ​ൻ: എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം “അ​ജ്മാ​ൻ കാ​ൾ​സ്” സം​രം​ഭ​ത്തെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നോ​ർ​ത്ത് ഗേ​റ്റ് ബ്രി​ട്ടി​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വേ​ശ​നം ര​ജി​ട്രേ​ഷ​ൻ വ​ഴി നി​യ​ന്ത്രി​ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സ്പോ​ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നു​ശേ​ഷം മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യ മാ​സ്മ​രി​ക പ്ര​ക​ട​നം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ ആ​കാം​ഷ നി​റ​ച്ചു. മ​ന​സു​ക​ൾ വാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ഴി​വ് അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ വീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഗാ​യ​ക​രാ​യ സൗ​ര​വ് കി​ഷ​നും ന​ഫ് ല ​സാ​ജി​ദും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ശ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ജ്മാ​ൻ കാ​ൾ​സ് വേ​ദി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​വ​ധി സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.



    'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ജ്​​മാ​ൻ കാ​ൾ​സ്​ പ്ര​ത്യേ​ക സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ​യും ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​​ളെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ സു​വ​നീ​ർ.

    മെന്റലിസ്റ്റ് ആദി അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനം


    ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​ക​സ​ന പാ​ത​യി​ല്‍ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും അ​ജ്​​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും​ ആ​ദ​ര​വ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും​. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വി​ക​സ​നോ​ന്മു​ഖ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗായകരായ സൗരവ്​ കിഷനും നഫ് ലാ സാജിദും

    അവതരിപ്പിച്ച ഗാനസന്ധ്യ


    ആ​ദ​ര​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ്രവാസ ലോകത്തെ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ

    അ​ജ്മാ​ൻ: അ​ജ്മാ​ൻ കാ​ൾ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​ര​മേ​റ്റൂ വാ​ങ്ങി ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്രൗ​ഢ​വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 46 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ജ്മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ​രു​ന്ന ഹാ​ഷിം സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നു വേ​ണ്ടി ഹാ​ഷിം ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നി​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ്, എ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​സെ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പ് എം ​ഡി ഷം​സു സ​മാ​ൻ സി ​ടി, കേ​മെ​ക്സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ചീ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ഗ് ഓ​ഫീ​സ​ർ റി​സ്വാ​ൻ, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ കാ​ർ​സ് ഡ്രൈ​വിം​ഗ് സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ജം​ഷീ​ർ ബാ​ബു, അ​ൽ മ​നാ​മ ബി​സി​ന​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി എം ​ഡി റി​യാ​ദ് മോ​ൻ, റ​യാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക്സ് എം ​ഡി മു​സ്താ​ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, അ​ൽ സി​റാ​ജ് ഹ​യ​ർ എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ് സി ​ഇ ഒ ​ഡോ​ക്ട​ർ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, ആ​ർ.​എ​ഫ് ക​മ്പൈ​ൻ സി ​ഇ ഒ ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ​സ​ലൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.




    അ​ജ്​​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സ​ഖ​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി, പ്ര​മു​ഖ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​ഉ​ബൈ​ദ്​ അ​ലി അ​ൽ ശം​സി, അ​ജ്​​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ൻ മേ​ധാ​വി​യും രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​വു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ നു​ഐ​മി, ശൈ​ഖ്​ സ​ഈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നു​ഐ​മി, തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പ്​ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ൻ, ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ്​ ഗ്രൂ​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷം​സു സ​മാ​ൻ,ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലിം അ​മ്പ​ല​ൻ, മാ​ധ്യ​മം ബി​സി​ന​സ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഹെ​ഡ് കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക് എ​ന്നി​വ​റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


