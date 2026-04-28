Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ പൊലീസ്​ വാഹന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 April 2026 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 1:13 PM IST

    ദുബൈ പൊലീസ്​ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ പുതിയ അതിഥി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദുബൈ: പെട്രോളിങ്​ കാർ ശേഖരത്തിലേക്ക്​ പുതിയ ഒരു അതിഥിയെ കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടി ദുബൈ പൊലീസ്​. ആഡംബര ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനമായ വോയ ഫ്രീയുടെ പുതിയ മോഡലാണ്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ സേന സ്വന്തമാക്കിയത്​. പെർഫോമൻസ്​ പ്ലസ്​ മോട്ടോഴ്​സിന്‍റെ പങ്കാളിത്തേടെയാണ്​ ദൈനംദിന പൊലീസിങ്​ നപടികൾക്കായി​ നൂതനമായ സവിശേഷതകളോട്​ കൂടിയ പുതിയ ആഡംബര ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനം ദുബൈ പൊലീസ്​ വാങ്ങിയത്​. ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​ ആൻഡ്​ റസ്ക്യൂ ആസ്ഥാനത്ത്​ നടന്ന വാഹന കൈമാറ്റ ചടങ്ങിന്​ മേജർ ജനറൽ റാശിദ്​ ഖലീഫ അൽ ഫലാസി നേതൃത്വം നൽകി. സുസ്ഥിരവും നൂതനവുമായ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്​ നീക്കം.

    പ്രധാനമായും വൈദ്യുതിയിലാണ്​ വോയ ഫ്രീ ഓടുന്നതെങ്കിലും ബാറ്ററി ചാർജ്​ ചെയ്യാനായി ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനറേറ്ററും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. സി.എൽ.ടി.സി മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച്​ 1357 കിലോമീറ്ററാണ്​ റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്​​. 483 ഹോർസ്പവറും 720 എൻ.എം ടോർക്കും നൽകുന്ന എൻജിൻ വെറും 4.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന്​ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: news, dubai police, vehicles
    A new guest in the Dubai Police vehicle fleet
    X