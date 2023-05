ഫുജൈറയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫുജൈറ: ഫുജൈറയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ പ്രവീൺ മേനോനാണ്​ മരിച്ചത്​. ഫുജൈറ പ്രിന്‍റിങ്​ ആൻഡ്​ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാക്ടറിയിൽ ഫൈനാൻസ് മാനേജറായിരുന്നു. 30 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ അടുത്തകാലത്താണ്​ നാട്ടിലേക്ക്​ തിരിച്ചത്​. വിസ റദ്ദാക്കാൻ ഈ മാസം യു.എ.ഇയിൽ എത്താനിരിക്കെയാണ്​ മരണം. ഭാര്യ: ഷീജ. മക്കൾ: പ്രഭാകർ, പ്രണവ്. Show Full Article

