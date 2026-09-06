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    വിടപറഞ്ഞത്​ പാട്ടിനോടൊട്ടിനിന്ന പ്രവാസത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരൻ

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    നിസാർ വയനാടിന്‍റെ ആകസ്മിക വിയോഗത്തിൽ നൊമ്പരത്തിലാണ്ട്​ ദുബൈയിലെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
    വിടപറഞ്ഞത്​ പാട്ടിനോടൊട്ടിനിന്ന പ്രവാസത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരൻ
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    പ്രിയ ഗായകൻ കുമാർ സാനുവുമൊത്ത്​

    ദുബൈ: നാടുവിട്ടാൽ പിന്നെ നിസാർ വയനാടിന്‍റെ അടുത്ത നാടായിരുന്നു ദുബൈ. പാട്ടിനോടൊട്ടിനിന്ന പ്രവാസത്തിന്‍റെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരൻ. വൈവിധ്യമാർന്നതും വേറിട്ടതുമായ ഗാനധാരയിലൂടെ നിസാർ ഇവിടെ നട്ടുവളർത്തിയത് സൗഹൃദത്തിന്‍റെ വലിയൊരു മേച്ചിൽപ്പുറമായിരുന്നു. ദുബൈയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അത്ര വിശാലമായ സുഹൃദ്​ വലയമാണ്​ തന്‍റെ കലാസപര്യയിലൂടെ നിസാർ പടുത്തുയർത്തിയത്​. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കളിച്ചും ചിരിച്ചും പാടിയും ആ സൗഹൃദത്തിന്​ ഈണവും താളവും നൽകിയ പ്രിയകൂട്ടുകാരൻ പൊടുന്നനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വാർത്ത കേട്ട്​ വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ്​ നിസാറിന്‍റെ ദുബൈയിലെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം.

    ഉദിത്​ നാരായണും കലാഭവൻ മണിയും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുമൊക്കെയായി പലവിധ പാട്ടിന്‍റെ മേളപ്പെരുക്കം തീർത്ത ഗായകനായിരുന്നു നിസാർ. ആസ്വാദകർക്ക്​ വേണ്ടതെല്ലാം ആ ശേഖരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ്​ പകുതിയോടെയാണ്​ ഇക്കുറി ദുബൈയിലെത്തിയത്​. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്‍റെയും മറ്റും സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളിൽ പാട്ടും ചിരികളുമായി കാണികളെ രസിപ്പിച്ച നിസാർ, ഹനാൻ ഷാ പ​ങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ പരിപാടിയിലെയും ആകർഷണമായിരുന്നു. തുടർന്ന്​ ഓണത്തിനും ദുബൈയിലെ പല പരിപാടികളിലും മധുരമൂറുന്ന പാട്ടിന്‍റെ കെട്ടഴിച്ചു.

    ഇവിടെ വിമാനമിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമാണ്​ നിസാറിന്‍റെ ജീവിതമെന്ന്​ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി അടുത്ത സുഹൃത്തും ‘ഇവ​ൈന്‍റഡ്​സ്​’ എം.ഡിയുമായ യാസിർ ഹമീദ്​ പറഞ്ഞു. ‘വർഷങ്ങളായി ദുബൈയിലെ കലാവേദികളിലെ നിറസാന്നിധ്യമാണവൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കലാ​പ്രേമികളായ ഒരുപാടു കൂട്ടുകാരുണ്ട്​. ഏതു കൂട്ടത്തിലും അലിഞ്ഞുചേരുന്ന വിനയവും സൗഹൃദവുമായിരുന്നു അവന്‍റെ സവിശേഷത. ഇവിടെയെത്തിയാൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലും റൂമുകളിലുമൊക്കെയാവും താമസം. വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെയാണ്​ നഷ്ടമായത്​. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുവരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി ഒന്നിച്ച്​ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച്​ ഏറെ നേരം പാട്ടും വർത്തമാനവുമൊക്കെയായി സമയം ചെലവഴിക്കാറാണ് പതിവ്​​. ഈ വിയോഗം വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി’ -മൻഖൂർ ആസ്റ്റർ ആശുപത്രിയിലുള്ള പ്രിയസുഹൃത്തിന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടു​പോകാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ്​ യാസിർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ.

    ഞായറാഴ്ച ദുബൈയിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കേയാണ്​ പനി മൂർച്​ഛിച്ചതും മരണം സംഭവിച്ചതും. 11ന്​ സൗദിയിലും പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തി 13ന്​ ദുബൈയിൽ ഗാനമേളയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനിരിക്കേയാണ്​ ദുബൈയിലെ സഹൃദയ ലോക​ത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി നിസാർ വയനാടിന്‍റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത മടക്കം.

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    News Summary - A Lifelong Expat Friend of Music Bids Farewell
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