Madhyamam
    U.A.E
    date_range 23 Sept 2025 8:20 AM IST
    date_range 23 Sept 2025 8:20 AM IST

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ വ​മ്പ​ന്‍ വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു; 2027ഓ​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ വ​മ്പ​ന്‍ വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു; 2027ഓ​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും
    റാക് സെൻഡ്രൽ രൂപരേഖ

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വ​ട​ക്ക​ന്‍ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ മെ​ഗാ ബി​സി​ന​സ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​​ റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡെ​വ​ല​പ്പ​ര്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍. പ്ര​ഥ​മ​ഘ​ട്ട നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി 2027ഓ​ടെ ആ​ദ്യ ബി​സി​ന​സ് ടീ​മി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ര്‍ജാ​ന്‍ സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. 4000ത്തി​ലേ​റെ റ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ള്‍, 1000ത്തി​ലേ​റെ മു​റി​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ല്‍, പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ അ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍, ന​ഗ​ര-​ബി​സി​ന​സ് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​കും അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റി​ന് സ​മീ​പം ഉ​യ​രു​ന്ന റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍. 8.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ 6000ലേ​റെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളും.

    റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ക്ക് വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ 15-20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​രു​മാ​ന​നേ​ട്ടം സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഇ​ന്ന് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത ഏ​ഴ് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 45,000 റ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ള്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ന​ല്‍കും. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച​യു​ടെ പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ് റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍. ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, ടൂ​റി​സം, റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍, ഫി​നാ​ന്‍സ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ക​ണ്‍സ്ട്ര​ക്ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ മ​ള്‍ട്ടി​നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

