Madhyamam
    date_range 14 Dec 2025 12:23 PM IST
    date_range 14 Dec 2025 12:26 PM IST

    ഗാമയുടെ നാട്ടിലൂടെ ഒരു യാത്ര...

    ഗാമയുടെ നാട്ടിലൂടെ ഒരു യാത്ര...
    ച​​ന്ദ്ര​രാ​ജ്

    പോർച്ചുഗലിന്​ ന​മ്മ​ളു​മാ​യി അ​ഭേ​ദ്യ​മാ​യ ബ​ന്ധ​മാ​ണ​ല്ലോ. ഗാ​മ 1498 ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ലു​കു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗാ​മ​യു​ടെ നാ​ട് കാ​ണാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ പ​റ്റി​യി​ല്ല. വെ​റു​തെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​ന്നു ത​പ്പി​നോ​ക്കി. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ലി​സ്ബ​ണി​ലേ​ക്കു കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഏ​താ​ണ്ട് 2400 ദി​ർ​ഹം, അ​തും ഏ​താ​ണ്ടു 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ! ന​മു​ക്ക്​ സാ​മ്പ​ത്തി​കം അ​ത്രേം താ​ങ്ങാ​ൻ ഉ​ള്ള വ​കു​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടു അ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം എ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ലും പ​തി​വ് പോ​ലെ യാ​ത്ര​യെ ഒ​ന്ന് ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്കി ത​പ്പി നോ​ക്കി. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച പോ​ലെ ഒ​രു കി​ടു റൂ​ട്ട് കി​ട്ടി. ഒ​ര​ൽ​പം ക​റ​ക്കം ആ​ണ്, എ​ന്നാ​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​കം ആ​യി നോ​ക്കി​യാ​ൽ പൊ​ള​പ്പ​ൻ.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴ​ര​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ചെ​ക്എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്‍റെ വി​മാ​നം ചെ​ക്കി​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ പ്രാ​ഗി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് രാ​ത്രി പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ ലാ​ൻ​ഡി. ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് 315 ദി​ർ​ഹം! വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങി ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു വി​സ എ​ല്ലാം സ്റ്റാ​മ്പ് ചെ​യ്തു. ആ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ര​ണ്ടി​ലേ​ക്കു ന​ട​ന്നു. ഇ​നി അ​ടു​ത്ത വി​മാ​നം രാ​വി​ലെ ആ​റു മ​ണി​ക്കു അ​വി​ടു​ന്നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വെ​റു​തെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പു​റ​ത്തൊ​ന്നി​റ​ങ്ങി. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ് ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ പോ​കേ​ണ്ട​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ മു​ൻ​പ് വ​ന്ന​തി​ലും ഒ​രു​പാ​ടു മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നു പോ​ലും കാ​ണാം. പു​തി​യ കു​റേ​യേ​റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ, ചി​ല ഫ്ലൈ​യോ​വ​റു​ക​ൾ, പു​തി​യ റോ​ഡു​ക​ൾ. ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച, ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭം ആ​യി​ട്ടും ത​ണു​പ്പ് അ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു നേ​രം അ​വി​ടെ ചു​റ്റി​ന​ട​ന്നു ഒ​രു ചൂ​ട് കാ​പ്പി അ​ടി​ച്ചു തി​രി​ച്ചു ടെ​ർ​മി​ന​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി. രാ​ത്രി​യാ​യ​ത്കൊ​ണ്ടാ​വും തി​ര​ക്ക് തീ​രെ കു​റ​വ്. അ​വി​ടി​വി​ടെ​യാ​യി കു​റ​ച്ചു പേ​ർ മാ​ത്രം. ഏ​താ​ണ്ടൊ​രു ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​വി​ടെ ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ, ബാ​ഗ് ത​ല​യ​ണ ആ​ക്കി വെ​ച്ചു കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി. രാ​വി​ലെ നാ​ല​ര​യോ​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ എ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വെ​യ്റ്റി​ങ്​ ഏ​രി​യ​യി​ലെ​ത്തി.

    രാ​വി​ലെ ആ​റു മ​ണി​ക്ക് പ്രാ​ഗി​ൽ നി​ന്നും റ​യാ​ൻ എ​യ​റി​ന്‍റെ വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ട്ടു ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​റ​ന്നു ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ബ്ര​സ്സ​ൽ​സി​ലെ സൗ​ത്ത്​ ചാ​ർ​ളി​റോ​യ്​ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്കു പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി. ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് 80 ദി​ർ​ഹം!. ബെ​ൽ​ജി​യ​വും മു​ൻ​പൊ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​ന്ന് പ​ര​ത്തി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വി​ടെ​യും പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​ക്കു ഇ​ത്ത​വ​ണ പോ​കേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ചു, അ​തി​നൊ​ട്ടു സ​മ​യ​വും ഇ​ല്ല. പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി, ന​ല്ല വി​ശ​പ്പു​ണ്ട്. നാ​ലു യൂ​റോ​യു​ടേ ചെ​റി​യൊ​രു സാ​ൻ​ഡ്​​വി​ച് ബ്രേ​ക്ക്ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ്സാ​ക്കി, അ​ടു​ത്ത ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. ലി​സ്ബ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ലേ​റ്റ് ആ​ണ്. ന​ല്ല കാ​ര്യം, രാ​ത്രി​യി​ലെ മി​സ്സാ​യ ബാ​ല​ൻ​സ് ഉ​റ​ക്കം അ​വി​ടു​ത്തെ സീ​റ്റി​ൽ കു​റ​ച്ചു പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു.

    ബ്ര​സ്സ​ൽ​സി​ൽ നി​ന്ന് ലി​സ്ബ​ണി​ലെ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം ഏ​താ​ണ്ട് ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​യോ​ടെ ത​യ്യാ​റാ​യി. വീ​ണ്ടും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ ചെ​യ്തു അ​ക​ത്തു ക​യ​റി. റ​യാ​ൻ എ​യ​റി​ന്‍റെ ത​ന്നെ വി​മാ​നം. ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് 62 ദി​ർ​ഹം, സീ​റ്റ് കൂ​ടി സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്ത​ത് കൊ​ണ്ട് 78 ദി​ർ​ഹം. ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ, ഉ​ത്ത​ര അ​റ്റ്ലാ​ന്‍റി​ക്ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ബി​സ്കെ​യ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​നും സ്പെ​യി​നി​നും മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഏ​താ​ണ്ട് മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ​റ​ന്ന് പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ലെ ലി​സ്ബ​ണി​ലെ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ 2400 ദി​ർ​ഹം റേ​റ്റ് ക​ണ്ട റൂ​ട്ട്, നു​മ്മ കു​റ​ച്ചൊ​ന്നു ഹോം​വ​ർ​ക് ചെ​യ്താ​ൽ, ഒ​രി​ത്തി​രി ക​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ, ഒ​രി​ത്തി​രി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​യാ​ൽ 473 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​നും കി​ട്ടും. ബ​ഡ്ജ​റ്റി​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ ചെ​യ്യാം...​പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാം. (ഈ ​ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​തി​ലും ബ​ഡ്ജ​റ്റി​ൽ മ​റ്റൊ​രു റൂ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ക​ണ്ട​ത്.) എ​ന്‍റെ മി​ക്ക യാ​ത്ര​ക​ളും വ​ള​രെ ബ​ഡ്ജ​റ്റ് ചു​രു​ക്കി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. അ​തി​ന്‍റെ പ്ലാ​നി​ങ്​ ആ​ണ് ഞാ​ൻ യാ​ത്ര​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​റ്.

    ലി​സ്ബ​ൺ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​യ്ക്ക് പ​ക​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ബ​സ്സു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ പ്രാ​ഗ ഡോ ​പെ​ഡ​റോ ച​ത്വ​ര​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ഒ​രു ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ ഒ​രു ബെ​ഡ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കും കൂ​ടി ഹോ​സ്റ്റ​ൽ റേ​റ്റ് 81 ദി​ർ​ഹം, 16 ദി​ർ​ഹം ടാ​ക്സ്. അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി ബാ​ഗെ​ല്ലാം വ​ച്ച് പു​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. ലി​സ്ബ​ൺ അ​തി പു​രാ​ത​ന ന​ഗ​രം ആ​യ​തു കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ പു​തു​മ​യു​ടെ വെ​ട്ടി​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്ന പ​ള​പ​ള​പ്പു എ​വി​ടെ​യും കാ​ണാ​നി​ല്ല. പ​ഴ​ക്കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ്രൗ​ഢ​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ. ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ. രാ​ത്രി വൈ​കും വ​രെ ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​യ്ക്ക് പോ​യി. പെ​​ഡ്​​റോ 4 സ്റ്റാ​ച്യൂ, നാ​ഷ​ണ​ൽ തി​യേ​റ്റ​ർ, ദി ​റ​സ്റ്റാ​റ​ഡോ​സ്​ മോ​ണി​മെ​ന്‍റ്, ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തോ​ട് ഒ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ഗ ഡോ ​കൊ​മേ​ഴ്​​സി​യോ എ​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര ച​ത്വ​രം. പ്രാ​ഗ ഡോം ​പെ​ഡ്രോ മു​ത​ൽ പ്രാ​ഗ ഡോ ​കൊ​മേ​ഴ്​​സി​യോ വ​രെ കോ​ബി​ൾ സ്റ്റോ​ണു​ക​ൾ പാ​കി ഒ​രു​ക്കി​യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട സ്ഥ​ല​മാ​യ വാ​ക്കി​ങ് സ്ട്രീ​റ്റു​ക​ളും, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന്‍റെ ത​ന​തു വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ ശാ​ല​ക​ളും, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ സം​ഗീ​ത സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ഉ​പ​ജീ​വ​നം തേ​ടു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും. 1899 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ന്ത ജെ​സ്റ്റാ ലി​ഫ്റ്റ്, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു വ്യൂ ​ത​രു​ന്നു. ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ ഇ​ട​ക്കെ​പ്പോ​ഴോ ഒ​രു റെ​സ്റ്റ്ലാ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​രി​ച്ച ഇ​റ​ച്ചി​യു​ടെ മ​ണം എ​ന്നെ പി​ടി​ച്ചാ​ക​ട​യി​ലേ​ക്കു ക​യ​റ്റി. ഒ​ര​ല്പം ഘ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ത​ട്ടി. ഇ​റ​ച്ചി സ്റ്റെ​യ്ക്കും, പൊ​ട്ട​റ്റോ പു​ഴു​ങ്ങി​യ​തും, മ​ഷ്റൂം സോ​സും പി​ന്നെ ഒ​ര​ൽ​പം ചോ​റും. ഏ​താ​ണ്ട് 12 യൂ​റൊ. കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടു മ​തി​യാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ലേ രാ​ത്രി​യി​ലെ ഉ​റ​ക്ക​ക്ഷീ​ണം എ​ന്നെ തി​രി​ച്ചു ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ഒ​രു ഫ്രീ ​വാ​ക്കി​ങ് ടൂ​റി​നു പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ൽ ഫാ​മാ ഏ​രി​യ മു​ഴു​വ​നും ച​രി​ത്ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​ണ്. രാ​വി​ലെ അ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് യാ​ത്ര. ഏ​തൊ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പോ​കാ​റു​ണ്ട്. സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​നും ചു​റ്റി​ന​ട​ന്നു കാ​ണാം, എ​ല്ലാ കാ​ഴ്ച​ക​ളും, അ​തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​വും എ​ല്ലാം പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഒ​രു ഗൈ​ഡ് പ​റ​ഞ്ഞു ത​രും. ഫ്രീ ​ടൂ​ർ എ​ന്നാ​ണ് പേ​രെ​ങ്കി​ലും ടൂ​റി​നു അ​വ​സാ​നം ന​മു​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന ഒ​രു ടി​പ്പ് കൊ​ടു​ത്താ​ൽ അ​ങ്ങേ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വും ന​ട​ക്കും.(​അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​രു ഉ​ട​യ്പ്പാ​യി​ട്ടു ഫീ​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.). മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട യാ​ത്ര പ​റ​ങ്കി​നാ​ടി​ന്‍റെ പൗ​രാ​ണി​ക​ത​യോ​ടൊ​പ്പം വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല നേ​ർ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​നാ​യി. ഒ​രു​പാ​ട് ച​രി​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു. ടൂ​റി​നു ഒ​ടു​വി​ൽ ഗൈ​ഡി​ന് 10 യൂ​റോ കൊ​ടു​ത്തു​പി​രി​ഞ്ഞു

    ഉ​ച്ച തി​രി​ഞ്ഞു ടാ​ഗ​സ് ന​ദി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ബോ​ട്ട് യാ​ത്ര. ന​ദി​ക്കു കു​റു​കെ ഏ​താ​ണ്ട് ര​ണ്ട​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ 1966 ഇ​ൽ പ​ണി​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ അ​ബ്റി​ൽ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ പാ​ലം സാ​ൻ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്​​ക്കോ​യി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബ്രി​ഡ്ജി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കും. പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടു നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി ആ​റു​വ​രി മോ​ട്ടോ​ർ പാ​ത​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ ര​ണ്ടു വ​രി റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ത​ക​ൾ. പി​ന്നീ​ട്​ മാ​ർ​ക്​ ഡി ​പോം​പാ​ൽ വ​ഴി ഒ​രു ക​റ​ക്കം, അ​വി​ടു​ന്ന് ജാ​ർ​ഡിം സൂ​വി​ലേ​ക്കു പോ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി​യി​ല്ല. ലി​സ്ബ​ണി​ലെ പ​ല ഫ​നി​ക്യു​ലാ​ർ ലൈ​നി​ലും , ട്രാ​മി​ലും ക​യ​റി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​യി.

    നി​ര​വ​ധി അ​ന​വ​ധി ച​രി​ത്ര മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പോ​യെ​ങ്കി​ലും എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​സ്കോ ഡി ​ഗാ​മ​യു​ടെ ശ​വ​കു​ടീ​രം. ഗാ​മ ത​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ 1524ൽ ​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 1539 ഓ​ടെ ഭൗ​തി​കാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സി​ലേ​ക്കു തി​രി​കെ കൊ​ണ്ട് പോ​യി. അ​വി​ടു​ത്തെ ജെ​റോ​ണി​മോ​സ് മൊ​ണാ​സ്ട്രി​യി​ലെ പ​ള്ളി​യി​ലാ​ണ് ശ​വ​കു​ടീ​രം. ഇ​തെ​ല്ലം അ​വി​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തു നി​ന്നും പു​റ​പ്പെ​ട്ടു ക​ട​ലി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​പു​രു​ഷ​ന്‍റെ നി​ശ്ച്ച​യ ദാ​ർ​ഡ്യ​ത്തെ ഓ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ങ്കി​നാ​ടി​നോ​ട് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞു.

