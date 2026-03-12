Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 March 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 9:55 AM IST

    വീരമൃത്യുവരിച്ച സൈനികർക്ക്​ വീരോചിതമായ വിട

    വീരമൃത്യുവരിച്ച സൈനികർക്ക്​ വീരോചിതമായ വിട
    ഹെലികോപ്​റ്റർ അപകടത്തിൽ വീരമൃത്യുവരിച്ച സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പൂർണ ബഹുമതികളോടെ സൈന്യം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

    ദുബൈ: ഹെലികോപ്​റ്റർ അപകടത്തിൽ വീരമൃത്യുവരിച്ച രണ്ട്​ സൈനികർക്ക്​ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച്​ യു.എ.ഇ. അബൂദബി സായിദ്​ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സൈനികരുടെ ബന്ധുക്കൾ, മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പ​ങ്കെടുത്തു. പൂർണ ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ സൈന്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്​. രക്​തസാക്ഷികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്​ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വാർത്ത കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

    ക്യാപ്​റ്റൻ സഈദ്​ അൽ ബലൂഷി, ഫസ്റ്റ്​ ലഫ്​റ്റനന്‍റ്​ അലി സാലിഹ്​ ഇസ്മായിൽ അൽ തനൂജി എന്നിവരാണ്​ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ഹെലികോപ്​റ്റർ അപകടത്തിൽ രക്​തസാക്ഷികളായത്​​. ദേശീയ ദൗത്യത്തിനിടെ സാ​ങ്കേതിക തകരാറുമൂലം ഹെലികോപ്​ടർ തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ മാറ്റിയെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. റാസൽഖൈമയിലെ അൽ റാസ്​ അബ്​ദുല്ല അലി ഇബ്രാഹിം അൽ അമാഷ്​ പള്ളിയിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്​ ലഫ്​റ്റനന്‍റ്​ അൽ തനൂജിയുടെ മയ്യിത്ത്​ നമസ്കാരം.

    യു.എ.ഇ സുപ്രിം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽഖൈമ ഭരണാധിപനുമായ ശൈഖ്​ സഊദ്​ ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമിയും മയ്യിത്ത്​ നമസ്കാരത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ രക്​തസാക്ഷികൾ അർപ്പിച്ച ആത്​മാർഥതയും ത്യാഗവും രാജ്യം എന്നും സുവർണ ലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ മനസിൽ അവർ എനും​ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കപ്പെടുമെന്നും​ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അൽഐനിൽ ളുഹുർ നമസ്കാരത്തിന്​ ശേഷമാണ്​ ക്യാപ്​റ്റൻ സഈദ്​ റാശിദ്​ ഹമദ്​ അൽ ബലൂഷിയുടെ മയ്യിത്ത്​ നമസ്കാരം നടന്നത്​. ഒമാൻ, ഹബ്​റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്​ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.

