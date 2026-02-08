Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത മ​ധു​ര​മാ​യ ‘സ്റ്റീ​വി​യ’ കൃ​ഷി​യി​ൽ വ​ൻ വി​ജ​യം

    സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത മ​ധു​ര​മാ​യ ‘സ്റ്റീ​വി​യ’ കൃ​ഷി​യി​ൽ വ​ൻ വി​ജ​യം
    സ്റ്റീ​വി​യ ചെ​ടി

    റി​യാ​ദ്: കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത പ​ഞ്ച​സാ​ര​യാ​യ ‘സ്റ്റീ​വി​യ’ കൃ​ഷി വി​ജ​യ​ക​രം.

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ ഹ​മ​ദ് അ​ബു മ​ൻ​സൂ​റി​ന്റെ ഫാ​മി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​യ​ക​മാ​യ ഈ ​സ​സ്യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വി​ള​യി​ച്ച​ത് പ​ഞ്ച​സാ​ര​യ്ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ബ​ദ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ത​ന്റെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ​ജി​പ്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ത്തു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.നിരവധി നാളുകളിലെ അന്വേഷണത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2020-ൽ ​ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു.

    പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    2020 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ 360 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ്ണ​മു​ള്ള ചെ​റി​യ പ്ലോ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രീ​ക്ഷ​ണം. ഹ​രി​ത​ഗൃ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ (ഗ്രീ​ൻ ഹൗ​സ്) സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ തു​റ​ന്ന നി​ല​ത്താ​ണ് ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ദി​നം 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ളി​ച്ചം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഈ ​സ​സ്യ​ത്തി​ന് ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച പെ​ട്ടെ​ന്ന് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും. ചെ​ടി​ക​ളി​ൽ കീ​ട​ബാ​ധ ഒ​ട്ടും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി. പ​രി​സ്ഥി​തി-​ജ​ല-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ​ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്

    ന​ടീ​ലി​നു ശേ​ഷം മൂ​ന്ന് മാ​സം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​ല​ക​ൾ ഫാ​മി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ണ​ക്കി പാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം കാ​ര​ണം വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ന് 1,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് കൃ​ഷി വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ക്കേ​ജിം​ഗി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നും ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - A great success in cultivating the natural sweetener 'Stevia' in Saudi Arabia
