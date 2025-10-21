Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:07 AM IST

    ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം

    ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം
    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ദ​സ്സ്

    ദു​ബൈ: വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലെ ഫ്ലോ​റ ഇ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മ​ണ​പ്പാ​ട്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ടും​ബ വീ​ട്ടി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ളും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ണ നാ​ളു​ക​ളു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഡോ. ​പ്ര​ശാ​ന്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഐ​സ​ക് ജോ​ൺ പ​ട്ടാ​ണി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത് അ​ത് ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന ദൗ​ത്യ​മാ​ണ്​ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി പോ​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ൽ​ഷ​മാ​ലി ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി​യും, എം.​ഇ.​എ​സ്​ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ സി.​കെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ഘ​ട​ന​യും സ്വ​ഭാ​വ​വും സ​ദ​സ്യ​ർ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വും ല​ക്ഷ്യ​വു​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ൻ​സീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ത​പ​ര​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യ ത​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​തോ​ടൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു മാ​നം കൂ​ടി​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക് ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​യ അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ കാ​സിം (അ​ൽ​ഷി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്), ഡോ. ​കെ.​പി ഹു​സൈ​ൻ(​ഫാ​ത്തി​മ ഹെ​ൽ​ത്ത്​​കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്), കെ.​പി അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം (മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്​​സ്), ​ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഷാ​ർ​ജ), അ​ഡ്വ. ദേ​വ​ദാ​സ്, അ​ഡ്വ. മാ​ത്യൂ​സ്, ലൈ​ജു അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, കെ.​വി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഫ​ർ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​സ്​​ലം ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. അ​ൽ നൂ​ർ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ടി. അ​ഹ്‌​മ​ദ്​ ഉ​പ​സം​ഹാ​ര പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

