നിയമം ലംഘിച്ച് റോഡ് മുറിച്ചുകടന്ന കാൽനടക്കാരന് 400 ദിർഹം പിഴ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഷാ​ർ​ജ: സീ​ബ്ര ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ര​ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ 400 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യി​ട്ടു.നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്ത്​ കൂ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ ക്രോ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​വു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സീ​ബ്ര ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന 34കാ​ര​നാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വാ​വ്​ വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച്​​ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ബൈ​ക്ക്​ ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ട്​ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ണ്ട്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​യാ​ളെ ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വ്​ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന്​ ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ പി​ഴ​ത്തു​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. Show Full Article

A fine of 400 dirhams for a pedestrian crossing the road in violation of the law