Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    ദേശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ലൊ​രു ജ​ന്മ​ദി​നം; ഇ​ത്​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ‘യു.​എ.​ഇ ബോ​യ്’​

    തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീം യൂ​സു​ഫ്​ ജ​നി​ച്ച​ത്​ 1971 ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​​ ദു​ബൈ​യി​ൽ
    ദേശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ലൊ​രു ജ​ന്മ​ദി​നം; ഇ​ത്​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ‘യു.​എ.​ഇ ബോ​യ്’​
    കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഷമീം യൂസുഫ്​ 

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ഓ​രോ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​വും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഷ​മീം യൂ​സു​ഫി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​പു​തു​ക്ക​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​.

    ബ്രി​ട്ട​ന്‍റെ ട്രൂ​ഷ്യ​ൽ സ്​​റ്റേ​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ഏ​ഴ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന്​ 1971 ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്​ അ​റ​ബ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ (യു.​എ.​ഇ) രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു​​ മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ തെ​ക്കും​മു​റി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഷ​മീം യൂ​സു​ഫ്​ ക​ള​രി​ക്ക​ലി​ന്‍റെ​യും ജ​ന​നം. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ഓ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ്​ മെ​ക്​​ഡോ​ർ മോ​ട്ട്​ എ​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന ക​ള​രി​ക്ക​ൽ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ യൂ​സു​ഫി​ന്‍റെ​യും സ​ഹീ​ദ യൂ​സു​ഫി​ന്‍റെ​യും മൂ​ത്ത മ​ക​നാ​യി ഷ​മീം യൂ​സു​ഫ്​ ഭൂ​ജാ​ത​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഷ​മീം യൂ​സു​ഫ്​ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യി​ലും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ന്​ ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പി​റ​വി​ദി​ന​ത്തി​ൽ ജ​നി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഷ​മീം യൂ​സു​ഫ്. ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​വ​ർ ഓ​ൺ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം. അ​ലീ​ഗ​ഢ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ദു​ബൈ അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ വേ​രു​ക​ളു​ള്ള തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യി സ്വ​ദേ​ശിനി സൈ​ന​ബ്​ ആ​ണ്​ ഭാ​ര്യ.

    മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഷ​മീ​മി​ന്‍റെ ജ​ന​നം ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ക്ക​ളാ​യ ഫി​സ സു​ലൈ​ഖ, സാ​യി​ദ്​ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഹം​ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ജ​നി​ച്ച​ത്​ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. ജ​ന്മ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘യു.​എ.​ഇ ബോ​യ്​’ എ​ന്നാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്​​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ വി​ളി​ക്കാ​റ്.​ വം​ശീ​യ​പ​ര​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ യു.​എ.​ഇ​യോ​ടു​ള്ള ആ​ത്​​മ​ബ​ന്ധം അ​ത്ര​മേ​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടി​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ​മു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും താ​ൻ എ​ന്നും അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഷ​മീം പ​റ​യു​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​മാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ര​ണ്ട്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വ്​ കൂ​ടി​യാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും സം​സ്കാ​ര​വു​മൊ​ക്ക വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ‘വൈ ​സ്​​കൈ ഈ​സ്​ നോ​ട്ട്​ ദി ​ലി​മി​റ്റ്’​ എ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ പു​സ്ത​ക​വും വീ​ര​ച​ക്ര എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

