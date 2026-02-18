Begin typing your search above and press return to search.
    18 Feb 2026 9:05 AM IST
    18 Feb 2026 9:05 AM IST

    93ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    93ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    എ​സ്‌.​എ​ൻ‌.​ഡി‌.​പി യോ​ഗം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 16ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: എ​സ്‌.​എ​ൻ‌.​ഡി‌.​പി യോ​ഗം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 16ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം അ​ജ്മാ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജു മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വീ​ട് വെ​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു ദു​ബൈ യൂ​നി​യ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം നി​സ്സാ​ൻ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, അ​ഡ്വ. സി​നി​ൽ മു​ണ്ട​പ്പ​ള്ളി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം യു.​എ.​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഡ്വ. സി​നി​ൽ മു​ണ്ട​പ്പ​ള്ളി സം​ഘ​ട​നാ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലേ​റ്റി​ലെ ലേ​ബ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ​ബി​ത്ര മ​ജും​ദാ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ ഷം​സി, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സ്സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ഐ.​പി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശി​ൽ​പ നാ​യ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​ലാം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ജ​ൻ സ​ത്യ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ.​ആ​ർ.​സി. ബാ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ, യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ട്രേ​ഡ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ച ബി. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശി​നെ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ കീ​ർ​ത്തി ഫ​ല​കം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​സ്. സോ​മ​നാ​ഥ് സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​രേ​ഷ് തി​രു​കു​ളം ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ശ്രീ​മ​ത് ശി​വ സ്വ​രൂ​പാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

