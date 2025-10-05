Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ൽ 90...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:05 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​നം പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദം

    text_fields
    bookmark_border
    80 ശ​ത​മാ​നം ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ​എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം
    ദു​ബൈ​യി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​നം പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദം
    cancel

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ 90 ശ​ത​മാ​നം ബീ​ച്ചു​ക​ളും 80 ശ​ത​മാ​നം പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടി പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​യ​താ​യി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കാ​നും താ​മ​സി​ക്കാ​നും ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഒ​രു ന​ഗ​രം നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    ജു​മൈ​റ നൈ​റ്റ്​ ബീ​ച്ച്​ -ര​ണ്ട് നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ മം​സാ​ർ ബീ​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ആ​ദ്യ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഇ​വാ​ക്വേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്. മു​ഷ്​​രി​ഫ്​ പാ​ർ​ക്ക്, ക്രീ​ക്ക്​ പാ​ർ​ക്ക്, സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്ക്, സ​ഫ പാ​ർ​ക്ക്, മം​സാ​ർ ബീ​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്ക്, ഖു​റാ​നി​ക്​ പാ​ർ​ക്ക്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​വേ​ശ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. വീ​ൽ ചെ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, ബ്രെ​യ്​​ലി സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​മാ​സം ആ​റു മു​ത​ൽ എ​ട്ട്​ വ​രെ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ക്സ​സി​ബി​ലി​റ്റി എ​ക്സ്​​പോ​യു​ടെ ഏ​ഴാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. ഓ​രോ മാ​തൃ​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ശ്ര​മി​ക്കും. ദു​ബൈ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും വി​ധം അ​വ​രെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ രം​ഗ​ത്തും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​ജ​ൻ​സി സി.​ഇ.​ഒ ബ​ദ​ർ അ​ൻ​വ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​വും ക്ഷേ​മ​വു​മാ​ണ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsdubai municipalityparks
    News Summary - 90 percent of parks in Dubai are diversity friendly
    Similar News
    Next Story
    X