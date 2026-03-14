    date_range 14 March 2026 6:16 PM IST
    date_range 14 March 2026 6:16 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ 9 ബാലിസ്റ്റിക്​ മിസൈലുകളും 33 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞു

    ഫുജൈറയിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തെ ചീളുകൾ പതിച്ച്​ തീപ്പിടുത്തം
    ദുബൈ: മേഖലയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച്​ 14ാം ദിവസത്തിലും ഇറാനിൽ നിന്ന്​ വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന 9 ബാലിസ്റ്റിക്​ മിസൈലുകളും 33 ഡ്രോണുകളുമാണ്​ ശനിയാഴ്ച തടഞ്ഞത്​. സംഭവങ്ങളിൽ വലിയ അപകടങ്ങളോ പരിക്കുക​ളോ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫുജൈറയിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തെ തുടർന്ന്​ ചീളുകൾ പതിച്ച്​ തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായി. അതവേഗത്തിൽ ഫുജൈറ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ വിഭാഗം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി മീഡിയ ഓഫീസ്​ അറിയിച്ചു. ദുബൈയിലും വിജയകരമായ വ്യോമപ്രതിരോധത്തിനിടെ ഡൗൺടൗൺ ദുബൈയിലെ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പുറം ചുമരിൽ ചീളുകൾ പതിച്ചു. എന്നാൽ തീപ്പിടുത്തമോ പരിക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്​ ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസ്​ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    ഇറാന്റെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ യു.എ.ഇ എയർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ 294 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, 15 ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ, 1600 ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ തടഞ്ഞതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണങ്ങളിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടക്കം 6 പേരാണ്​ മരിച്ചത്​. കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 141 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ഭീഷണികളെയും നേരിടാൻ യു.എ.ഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്ഥാവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:MissileGCCGulf News UaeUS Israel Iran War
    News Summary - 9 ballistic missiles and 33 drones intercepted in UAE
