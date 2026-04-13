    date_range 13 April 2026 6:37 AM IST
    date_range 13 April 2026 6:37 AM IST

    81,000 പരിശോധനകൾ; തെളിവുകളിലേക്ക്​ വെളിച്ചം വീശി​ ഫോറൻസിക്​ വകുപ്പ്​

    ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ സാ​ങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്​ 93 കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു
    81,000 പരിശോധനകൾ; തെളിവുകളിലേക്ക്​ വെളിച്ചം വീശി​ ഫോറൻസിക്​ വകുപ്പ്​
    ദുബൈ: ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ തെളിവു ശേഖരത്തിൽ രാജ്യത്തെ പൊലീസ്​ സംവിധാനങ്ങൾക്ക്​ മികച്ച പിന്തുണയേകി ഫോറൻസിക്​ സയൻസസ്​ ആൻഡ്​ ക്രിമിനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്​മെന്‍റ്​. 2024ൽ മാത്രം ഫോറൻസിക്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ നടത്തിയത്​ 81,000 പരിശോധനകളാണ്​. ശാസ്ത്ര, സാ​ങ്കേതിക രംഗത്ത്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ നേടിയ സുപ്രധാനമായ വളർച്ചയാണ്​ ഈ കണക്കുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്​.

    രാജ്യത്തെ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും തെളിവുകളിലേക്ക്​ വെളിച്ചം വീശിയത്​ ഈ കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു. ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റിന്‍റെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്​ ലഫ്​റ്റനന്‍റ്​ ജനറൽ അബ്​ദുല്ല ഖലീഫ അൽ മർറി ഈ നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്രിമിനൽ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു.

    നൂതനവും തന്ത്രപരവുമായ പദ്ധതികളുടെ സമഗ്രമായ അന്തരീക്ഷം, സ്ഥാപനമായ പ്രകടനങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 2024ൽ 27 നൂതന പദ്ധതികളാണ്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ നടപ്പിലാക്കിയത്​. റാപ്പിഡ്​ ഡ്രഗ്​ ടെസ്റ്റിങ്​ പ്രോജക്ട്​, കസ്റ്റമർ ജേർണി പ്രോജക്ട്​, ഫോറൻസിക്​ മെഡിസിൻ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ പ്രോജക്ട്​, സ്മാർട്ട്​ ടോക്സിക്കോളജി അനാലിസിസ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോം, ഇന്‍റർനാഷ്​നൽ സെന്‍റർ ഫോർ ഫോറൻസിക്​ സയൻസ്​ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്​. ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കുറ്റകൃങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ സാ​ങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച്​ 93 കേസുകളാണ്​ കൈകാര്യം ചെയ്തത്​. ഇതുവഴി ക്രൈം സീനുകളിലെ പ്രതികരണ സമയം 30 മിനിറ്റുകൾക്ക്​ താഴേയാക്കാനും യാത്ര സമയം 78 ശതമാനം കുറക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 2024ൽ 18 പിയർ-റിവ്യൂഡ് പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും 18 പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ അവാർഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു.

