Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Feb 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    21 Feb 2026 9:37 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ ആ​ർ.​ടി.​എ; 8000 ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ളും 500 നോ​ൾ കാ​ർ​ഡു​ക​ളും

    റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ ആ​ർ.​ടി.​എ; 8000 ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ളും 500 നോ​ൾ കാ​ർ​ഡു​ക​ളും
    ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​ടി.​എ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്തകരും​

    ദു​ബൈ: സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ റ​മ​ദാ​നി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റ​മ​ദാ​നി​ൽ 8000 ഭ​ക്ഷ്യ കി​റ്റു​ക​ളും 500 നോ​ൾ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മീ​ൽ​സ്​ ഓ​ൺ വീ​ൽ​സ്​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തും ഖുർആനിക്​ പാ​ർ​ക്കി​ലു​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ്​ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ‘ന​മ്മ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​ണ്​ കു​ടും​ബം’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​. ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, അ​നാ​ഥ​ർ, മെ​​ട്രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ, ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ, എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ബ​സ്​ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    കി​യോ​ലി​സ്​ എം.​എ​ച്ച്​.​ഐ, ദ​മാ​ക്​ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടീ​സ്, നൂ​ൺ, ബൈ​ത്തു​ൽ ഖൈ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി, അ​ൽ അ​ഹ്​​ലി​യാ ചാ​രി​റ്റി സ്കൂ​ൾ​സ്, ദാ​റ​ൽ ഹ​യ ജ​ൻ​സ്​ ടെ​യ് ല​റി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ർ.​ടി.​എ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം. കി​യോ​ലി​സ്​ എം.​എ​ച്ച്​.​ഐ, ദ​മാ​ക്​ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടീ​സ്, നൂ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സാ​യി​ദ് മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റ​മ​ദാ​ൻ റേ​ഷ​ൻ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യോ​ഗ്യ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 500 നോ​ൾ കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ആ​ർ.​ടി.​എ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ചി​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​ർ.​ടി.​എ നേ​രി​ട്ട്​ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കും. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ്​ സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​യി​രി​ക്കും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക.

