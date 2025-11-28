Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 6:18 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 6:18 AM IST

    അ​തി​വേ​ഗ ലൈ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗം; 8000 ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ പി​ഴ

    ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ഇ​ട​തു​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു
    അ​തി​വേ​ഗ ലൈ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗം; 8000 ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ പി​ഴ
    ദു​ബൈ: പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​തി​വേ​ഗ ​ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. 8152 ​പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഈ ​മാ​സം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക്​ 500 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ഇ​ട​തു​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​രോ​ധ​ന​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ ലൈ​നു​ക​ളു​ള്ള വീ​തി​കൂ​ടി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ട്​ ഇ​ട​ത്​ ലൈ​നു​ക​ളും മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ലൈ​നു​ക​ളു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഒ​രു ഇ​ട​തു ലൈ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. ര​ണ്ടു​വ​രി​യോ അ​തി​ൽ കു​റ​വോ ലൈ​നു​ക​ളു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​രു​വ​ശ​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​വേ​ഗ പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. ദു​ബൈ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​ജ്​​മാ​ൻ, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഇ​ട​തു​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​രോ​ധ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​വേ​ഗ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ആ​ർ.​ടി.​എ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ട്ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ നി​രോ​ധ​ന​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ലൈ​നു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തി​വേ​ഗ പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യ്​​നു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചി​ല റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:finedgulfnewsUAEdelivery riders
    News Summary - 8000 delivery riders fined for using fast lane
