Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ 80...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 March 2026 6:07 PM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 6:07 PM IST

    ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ 80 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ യു.എ.ഇയിലെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    കൊച്ചിയിൽനിന്ന്​ ഭീമൻ ചരക്കുവിമാനങ്ങളിലാണ്​ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിയത്​
    ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ 80 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ യു.എ.ഇയിലെത്തി
    cancel

    അബൂദബി: ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ മികച്ച ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി യു.എ.ഇയിലേക്ക് ചരക്കുവിമാനങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഇത്തിഹാദിന്‍റെ ബോയിങ് ചരക്കുവിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 80 ടൺ പഴം-പച്ചക്കറികളാണ് ലുലു ഗ്രൂപ് എത്തിച്ചത്.

    കൊച്ചിയിൽനിന്ന് പുലർച്ച രണ്ടു മണിയോടെയാണ് വിമാനം അബൂദബിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് ഈ നീക്കം. ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ കയറ്റുമതി വിഭാഗമായ ഫെയർ എക്സ്പോർട്സ് ആണ് ഉൽപന്നങ്ങൾ സുഗമമായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

    വരുംദിവസങ്ങളിലും ഇത്തരം സർവിസുകൾ തുടരുമെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ മെൽബൺ അടക്കം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി മികച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ യു.എ.ഇയിൽ സുഗമമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ലുലു വ്യക്തമാക്കി. യു.എ.ഇയിലെ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പഴം-പച്ചക്കറി, മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസുഫലി വ്യക്തമാക്കി.

    നേരത്തെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 80 ടൺ മാംസ ഉൽപന്നങ്ങളും ലുലു ഗ്രൂപ് എത്തിച്ചിരുന്നു. മുംബൈ, ബെംഗളൂരു മേഖലയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലെ കർഷകർക്കും വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ ദൗത്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsUAElulu groupLulu Group Chairman M.A. Yusufali
    News Summary - 80 tons of Lulu Group food items arrive in UAE
    Similar News
    Next Story
    X