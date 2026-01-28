Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ൽ​ബ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ സീ​നി​യ​ർ കോ​ൺ​സ​ൽ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ന്‍റ​ണി, അ​ഡ്വൈ​സ​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    1. ക​ൽ​ബ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നാ​ഘോ​ഷം


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ജ്മാ​ൻ

    അ​ജ്മാ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ജ്മാ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ഫി​സ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ വൈ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ ഹേ​മ​ന്ത് ദി​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ജ്മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗി​രീ​ശ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ കാ​ല​ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ദീ​പ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്രേം​കു​മാ​ർ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ജ്മാ​ൻ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ


    തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗി​രീ​ശ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ കാ​ല​ടി സ്വാ​ഗ​തം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്കും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഹേ​മ​ന്ത് ദി​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പാ​സി സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ കൊ​ച്ചു ക​ലാ​കാ​രി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡാ​ൻ​സ് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ച​ട​ങ്ങി​ന് ക​ലാ​ര​സം പ​ക​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍

    റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം


    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​സ്.​എ. സ​ലീം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി. വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ്കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു ബി. ​നാ​യ​ര്‍, ഡോ. ​റ​ജി ജേ​ക്ക​ബ്, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്‍റ​ഹീം, അ​യൂ​ബ്, പ്ര​ദീ​പ്, ക്ല​മ​ന്‍റ്, നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍മ​ഹ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (ഐ.​ആ​ര്‍.​സി) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഐ.​ആ​ര്‍.​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ബി.​ജി. കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ല്‍കി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി. റാ​ക് ചേ​ത​ന, കെ.​എം.​സി.​സി, എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം, എ.​കെ.​എം.​ജി, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പീ​പ്ള്‍സ് ഫോ​റം, ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​ഘം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ.​ആ​ര്‍.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​നി​ഷാം നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഡോ. ​മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​മേ​ഷ് മ​ഠ​ത്തി​ല്‍, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ര്‍ സി. ​പ​ത്മ​രാ​ജ്, ഡോ. ​ജോ​ര്‍ജ് ജേ​ക്ക​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം



